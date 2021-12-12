Телеканал «Россия 1» выпустил на экраны фильм «Россия. Новейшая история», в котором глава государства высказывается о судьбе соотечественников, если Российская Федерация прекратит свое существование.

По словам Путина, в случае распада РФ россиян ожидает незавидное будущее. Он убежден, что с развалом России ее жители будут бороться за выживание, информирует «НБН».

Глава Кремля напомнил россиянам о судьбе Югославии, подчеркнув, что если повторится такой же сценарий в его стране, последствия будут более ужасающими и кровавыми. Такой исход для граждан РФ Путин объяснил «характером русского человека».

Российский лидер заявил, что еще в период его работы в должности директора ФСБ якобы существовали «определенные силы» на Западе, которые желали распада России и оказывали поддержку сепаратистам для достижения этой цели.

Ранее СМИ заметили странные изменения в истории Путина, который рассказал, как ему пришлось в конце двадцатого века кормить семью, работая водителем такси.