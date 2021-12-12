Открывая переговоры с американским коллегой, глава Российской Федерации сообщил ему, что он хочет личную встречу с ним.

Путин подчеркнул в разговоре с Байденом, что они обязательно увидятся, поскольку он этого очень хочет. Соответствующие кадры саммита появились в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», информирует «НБН».

В этой же программе в комментарии журналисту пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал заявление об очной встрече лидеров государств. Он подчеркнул, что личная встреча – это вопрос на будущее, поскольку сейчас говорить об этом рано.

Песков добавил, что видеоформат понравился лидерам стран и, возможно, следующие переговоры проведут в онлайн-формате.

Также пресс-секретарь Путина сообщил подробности саммита, обратив внимание на тональность беседы, подчеркнув, что она была крайне конкретной.

Как сообщалось, украинский журналист заявил, что после саммита с Байденом Путин в панике, что подтверждают заявления из Москвы с угрозами в адрес Киева и западных государств.