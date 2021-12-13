Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Диалога», глава немецкой дипломатии во время своего интервью ZDF напомнила о коалиционной договоренности правительства, в которой четко прописано, что энергетическое законодательство Европы действует также и на энергетические проекты, в частности и «СП-2». Об этом более подробно говорится в материале Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Следовательно, предприятие, которое занимается добычей или поставками «голубого топлива» не может самостоятельно его транспортировать.

Как известно, оператор компании Nord Stream 2 имеет швейцарскую регистрацию. Однако, несмотря на это, он на все сто процентов принадлежит российскому «Газпрому». Кроме того, согласно словам немецкого чиновника, если эскалация будет продолжаться, то «вышеуказанный газопровод больше не сможет быть таким, который подключен к сети».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как представитель Германии в НАТО заблокировал поставки оружия в Украину.