В четверг, 22 февраля, нардеп Егор Чернев в своем Facebook-аккаунте сообщил, что парламент ФРГ проголосовал за передачу ракет Taurus нашей стране. В Бундестаге одобрили использование дальнобойного оружия ВСУ для нанесения точечных ударов по объектам в тылу государства-террориста, информирует «НБН».

Законопроект о предоставлении Киеву ракет Taurus подала парламентская коалиция. Ранее соответствующий документ подавала оппозиция, однако тогда в Бундестаге голосование по нему провалили.

Народный депутат отметил, что в вопросе отправки немецкого дальнобойного оружия в Украину последнее слово остается за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который должен подписать законопроект.

Ранее о предоставлении ракет Taurus Киеву высказался представитель Министерства обороны Германии Кристиан Фройдинг. Генерал оценил, поможет ли это дальнобойное оружие повлиять на ход боевых действий в Украине.