Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Reuters.



Требования Кремля во время брифинга прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, Вашингтон уже ознакомился с предложениями Российской Федерации касательно европейской безопасности.



По информации Джен Псаки, они не готовы самостоятельно отвечать на требования Москвы и сперва должны провести консультации с европейскими лидерами:



«Без наших европейских партнеров, без наших союзников мы не будем обсуждать с Россией европейскую безопасность».

Напомним, ранее мы писали, что Россия требует от США не принимать Украину в НАТО.