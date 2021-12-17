Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Reuters.
Требования Кремля во время брифинга прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, Вашингтон уже ознакомился с предложениями Российской Федерации касательно европейской безопасности.
По информации Джен Псаки, они не готовы самостоятельно отвечать на требования Москвы и сперва должны провести консультации с европейскими лидерами:
«Без наших европейских партнеров, без наших союзников мы не будем обсуждать с Россией европейскую безопасность».
Напомним, ранее мы писали, что Россия требует от США не принимать Украину в НАТО.
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