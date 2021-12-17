Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Гиркина, на территории зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены незаконных вооруженных формирований отмечают снижение количества обстрелов на южном направлении временно оккупированных районов Донецкой области.

Согласно обнародованной им информации, члены незаконных вооруженных формирований открывают масштабный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из АГСов, СПГ, Утесов, РПГ, а также ПТРД.

Воевавший на стороне российско-оккупационных войск против ВСУ Гиркин утверждает, что «ответка» со стороны НВФ не задерживается».

Цитата из поста Гиркина:

«Запрет на открытие огня по ВСУ бывает редко. К примеру, нельзя стрелять тогда, когда рядом катаются представители ОБСЕ. Обе стороны конфликта применяют боевые дроны».

При этом экс-офицер ФСБ пожаловался, что на днях российско-оккупационные силы Донбасса потеряли двух «трехсотыми», и двух «двохсотыми» в ходе боевых действий на Востоке Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что война на Донбассе может скоро завершиться.