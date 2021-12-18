В своей передаче «Невзоровские среды» российский журналист Александр Невзоров заявил, что странам никуда не деться от войны и главный вопрос состоит в том, насколько глобальной она будет.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».

Эксперт назвал украинцев хорошими бойцами, вспомнив, как представители УНА-УНСО сражались во время чеченской войны.

По словам журналиста, попытки Кремля не дать Украине интегрироваться в НАТО – «истеризм», поскольку суверенное государство вправе решать такие вопросы самостоятельно. Кроме того, потуги российского руководства выдать вооруженный конфликт между странами на оккупированном Донбассе за «гражданскую» войну, шиты белыми нитками.

Невзоров подчеркнул, что Россия создала кошмар на востоке Украины из которого нет выхода, поэтому, скорее всего, Донбасс станет точкой войны соседних государств. При этом, по завершению боевых действий РФ и ее руководство будут признаны виновными в начале вооруженного конфликта.

Эксперт напомнил, что происходящее на оккупированной территории – не народная воля жителей региона, а дело рук боевиков и представителей правящей партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся с наглым захватом территорий их государства и оскорбительным режимом на Донбассе и в Крыму.

По словам Невзорова, сейчас уже не важно, что хотят жители РФ, глава Кремля, президенты Украины и США, поскольку войну «уже разбудили» и ее не избежать.

Ранее Невзоров отреагировал на выступление Путина, заявив, что сейчас власти России будут заколачивать «окно в Европу», уменьшая его до размеров ракеты.