В Москве не верят в то, что российский президент Владимир Путин может заразиться COVID-19. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков считает маловероятным то, что лидер россиян заболеет коронавирусом.

Такое заявление представитель Путина сделал в фильме «Опасный вирус. Второй год», который выпустил на экраны телеканал «Россия 1», информирует «НБН».

Журналистка поинтересовалась у политика, есть ли у них какой-то план на случай, если Путин заразится COVID-19. В свою очередь Песков ответил, что ему не хочется ни думать, ни говорить о таком обстоятельстве.

«Ну он же Путин, кто его заразит?» — заявил представитель Кремля.

Помощник главы России добавил, что президент сделал несколько прививок от коронавирусной инфекции, кроме того, он участвовал в эксперименте с назальной вакциной.

При этом пресс-секретарь Путина не понимает, кто может заразить главу РФ, в окружении которого все выполняют карантинные меры и соблюдают необходимые предосторожности для защиты от COVID-19.

Ранее Песков рассказал, как Путин реагирует на теорию о существовании его двойников и ответил на вопросы журналистки о продавщице мороженого и рыбаках, которых считают частью массовки, которую Кремль использует для поездок президента по РФ.