Об этом пишет «НБН» ссылаясь на ASPI.
По мнению американского политика, то, что Кремль стянул к границе Украины такое количество войск, свидетельствует о том, что Россия намерена начать вторжение с различных направлений:
«Россия пытается всеми силами создать причину, чтобы начать войну. Я призываю президента Байдена и всех союзников НАТО не принимать требования Кремля».
Сенатор уточнил, что и Америка, и другие 29 союзников Альянса должны единогласно ответить, что не будут ничего решать вместо Киева:
«Украина — суверенная страна и она вправе сама выбирать свой путь».
Напомним, ранее мы писали, что в Москве потребовали от США немедленно дать ответ касательно «договора» о НАТО.
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