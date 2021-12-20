Об этом пишет «НБН» ссылаясь на ASPI.



По мнению американского политика, то, что Кремль стянул к границе Украины такое количество войск, свидетельствует о том, что Россия намерена начать вторжение с различных направлений:



«Россия пытается всеми силами создать причину, чтобы начать войну. Я призываю президента Байдена и всех союзников НАТО не принимать требования Кремля».



Сенатор уточнил, что и Америка, и другие 29 союзников Альянса должны единогласно ответить, что не будут ничего решать вместо Киева:



«Украина — суверенная страна и она вправе сама выбирать свой путь».

Напомним, ранее мы писали, что в Москве потребовали от США немедленно дать ответ касательно «договора» о НАТО.