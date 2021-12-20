Как информирует «НБН» со ссылкой на AFP, местная национальная полиция сообщила, что количество погибших от стихии людей превысила 200 человек.

В сообщении говорится, что наиболее от сильнейшего тайфуна пострадал остров Бохоль, на котором погибли как минимум 74 человека.

Полиция отмечает, что ураган нанес травмы как минимум 239 людям. 208 человек погибли. Еще 52 считаются такими, которые пропали без вести. Порядка трех сотен тысяч человек были вынуждены покинуть собственные дома, а также прибрежные курорты.

Известно, что супертайфун, которому дали имя «Рай» сделал пустыми центральные, а также южные районы архипелага. Сильнейший ветер срывал крыши зданий. Были выкорчеваны деревья. В некоторых местах порывы ветра достигали такой силы, что бетонные опоры электропередач падали, как спички. Деревни были затоплены. Что уж говорить, о деревянных домах…

Насколько известно, тайфун «Рай» ударил по Филиппинам шестнадцатого декабря. Скорость ветров стихии достигала 260 километров в час. А в некоторых местах она и вовсе была более 300 км/час.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что беспилотники смогли показать, что происходило внутри угарана Сэм.