Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российский «Интерфакс«.



По данным издания, уже скоро Борис Грызлов получит новую должность — он станет послом России в Республике Беларусь:



«Кандидатура господина Грызлова на пост посла РФ в Беларуси уже согласована и даже одобрена соответствующим комитетом по вопросам СНГ», — отметил в интервью «Интерфаксу» источник.



Инсайдер также отметил, что Борис Грызлов может приступить к своим новым дипломатическим обязанностям уже до конца 2021 года.



Как известно, на сегодня послом России в Беларуси является Евгений Лукьянов, который заменил на сей должности Дмитрия Мезенцова. Последний был назначен государственным секретарём Союзного государства России и Беларуси.

Напомним, ранее мы писали, что Грызлов опешил от заявления украинской делегации в ТКГ.