Об этом пишет «НБН» ссылаясь на российский «Интерфакс«.
По данным издания, уже скоро Борис Грызлов получит новую должность — он станет послом России в Республике Беларусь:
«Кандидатура господина Грызлова на пост посла РФ в Беларуси уже согласована и даже одобрена соответствующим комитетом по вопросам СНГ», — отметил в интервью «Интерфаксу» источник.
Инсайдер также отметил, что Борис Грызлов может приступить к своим новым дипломатическим обязанностям уже до конца 2021 года.
Как известно, на сегодня послом России в Беларуси является Евгений Лукьянов, который заменил на сей должности Дмитрия Мезенцова. Последний был назначен государственным секретарём Союзного государства России и Беларуси.
Напомним, ранее мы писали, что Грызлов опешил от заявления украинской делегации в ТКГ.
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