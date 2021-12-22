Об этой информации сообщили на официальном сайте «Эхо Москвы», где представили соответствующий график, передает «НБН».

Отмечается, что начал социальный опрос политтехнолог из РФ по имени Станислав Белковский. В своей авторской программе «Время Белковского» он решил поинтересоваться, много ли россиян готовы отправлять собственных детей на войну.

К этому времени ответило на опрос более 15 000 человек. Большинство из них (91%) ответили, что не готовы отправлять детей на войну. Что примечательно, нашлось целых 877 человек (6%), которые бы, действительно, были бы не прочь послать детей воевать.

Еще 522 человека затруднились с ответом. На этом фоне неизвестно, что заставило их так задуматься.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина приняла секретный документ по войне с РФ: Данилов ответил, в чем он заключается.