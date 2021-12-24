Об этом он сказал в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы», передает «НБН».

Российский политолог, историк Валерий Соловей после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 23 декабря, сделал неутешительное заявление. Он считает, что все идет к новой агрессии России против Украины.

«У меня мрачные предположения на сей счет, и, к сожалению, поскольку Путин отказался дать гарантии какие-либо Украине, то все идет пока что в этом направлении. К великому сожалению», — сказал Соловей.

Также политолог добавил:

«Война не будет начинаться сразу, как это было 22 июня 1941 года, если она будет начинаться – она будет проходить в несколько этапов и на каждом из этих этапов можно будет остановиться и затормозить».

Ранее мы сообщали, что Пионтковский сделал тревожный вывод после пресс-конференции Путина.