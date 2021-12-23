Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Сегодня, 23 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он сделал много заявлений, в том числе, и об Украине.

Речь Путина на пресс-конференции политолог Андрей Пионтковский назвал «ремейком» речи нацистского диктатора Адольфа Гитлера за несколько дней до нападения на Польшу в 1939 году.

«Это историческая речь Путина. Это, примерно, ремейк речи Гитлера за несколько дней до нападения на Польшу», — сказал политолог.

По словам эксперта, невнятная реакция Запада и прежде всего администрации президента США на ультиматум Кремля, привела руководителя РФ «в очень эйфорическое состояние». Теперь, по словам политолога, Путин уверен, что его агрессивные планы останутся безнаказанными.

Пионтковский отметил, что отвечая на вопросы журналистов, Путин снова взялся отрицать существование украинского государства.

«Говорил, что это некая искусственная конструкция, созданная Лениным», — отметил политолог.

Кроме того, по словам политолога, Путин фактически ответил «да» на вопрос: «готов ли он отдать приказ стрелять в украинцев?».

«Отвечая, он начал долго объяснять, почему он будет стрелять. Говорил, что видите ли, это украинцы стреляют на линии соприкосновения. Начал обвинять Украину в том, что она готовится «напасть» на ОРДЛО», — сказал политолог.

Политолог добавил, что если в ближайшее время американский истеблишмент не начнет действовать более жестко, то Путин может пойти на новую агрессию против Украины.

Ранее мы сообщали, что Береза после пресс-конференции Путина призвал готовиться к защите Украины.