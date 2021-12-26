В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент Российской Федерации высказался о расширении Североатлантического Альянса. Владимир Путин заявил, что россияне могут «по-разному» отреагировать на решение НАТО о расширении.

По словам главы Кремля, ответ Российской Федерации Организации Североатлантического договора будет зависеть от того, что военные эксперты РФ предложат руководителю страны, сообщает «НБН».

Ранее Путин заявлял о том, что размещение на украинской территории вооружения Альянса и расширение НАТО на восток – «красные линии» для Москвы. Кроме того, Кремль в декабре передал Вашингтону проекты договора о «гарантиях безопасности». В документе российское руководство в форме ультиматума потребовало отказаться от приема в НАТО стран-участниц Советского Союза.

В то же время его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об угрозе безопасности РФ, подчеркнув, что требования Москвы – вопрос жизни и смерти.

Напомним, что в Госдуме требование Путина к западным странам назвали первым публичным ультиматумом, который глава РФ выдвинул Западу. Российский депутат считает, что большой военный конфликт между Россией и Украиной может стать реальным.