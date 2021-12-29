Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет «24 канал«, передает «НБН«.



Как известно президент России и «президент» Беларуси встретились 29 декабря в Санкт-Петербурге. Поле встречи хозяин Кремля заявил, что в феврале-марте 2022 года страны проведут совместные военные учения.



Лукашенко, в ответ, уверил, что военное сотрудничество двух стран обязательно должно продолжаться. Он также попросил Путина о поддержке в оборонной сфере:



«Военные учения России и Беларуси прекращать нельзя. А новые учения только пойдут на пользу отношениям Минска и Москвы».



В конце Александр Лукашенко выразил благодарность Путину «за всё» и пообещал, что Беларусь не останется в долгу перед Россией.

Напомним, ранее Песков рассказал о цели визита Лукашенко к Путину.