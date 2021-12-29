Об этой информации сообщила «Лига.Новости», передает «НБН».

Отмечается, что вышеупомянутое заявление сделал глава партии «ЛДПР» Владимир Жириновский, который и вызвал бурю возмущения у украинцев. Речь идет о настоящем военном вторжении, что, по словам политика, должно начаться в ночь с 31 на 1 января.

«Нужно просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Примерно в 4 утра должно это произойти, когда уже многие выпили. Не нужно обязательно устраивать бомбардировки по ним. Однако в избирательном порядке нужно наказывать и запугивать», — сообщил Жириновский.

Именно это он устроил бы, будь президентом Российской Федерации. Об этом он лично признался на видеоролике.

Напомним, на границе Украины и РФ появился новый объект: СМИ показали, что решил выстроить Киев.