Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Кремля.



Как сообщают у российского президента, во время телефонных переговоров Владимир Путин чётко дал понять Джо Байдену, что в случае новых антироссийских санкций Кремль разорвёт все отношения с Белым домом:



«Президент России ответил на снова сказанный господином Байденом вариант о масштабных антироссийских санкциях, если ситуация вокруг Украины обострится. В частности, Владимир Путин предупредил, что новые ограничения станут большой ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений между США и РФ».



Уточняется, что во время переговоров американский лидер призвал Россию прекратить эскалацию конфликта с Украиной и уверил Путина, что в случае вторжения, США со своими союзниками дадут мощный ответ Москве.

Напомним, ранее в Кремле назвали главную тему телефонных переговоров Путина и Байдена.