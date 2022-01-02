Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что обнародование списка жестких мер воздействия, которые Запад намерен ввести против РФ в случае нападения на украинскую территорию, якобы должны сыграть «подрывную роль» в переговорах Москвы и Вашингтона.

О предстоящем саммите представителей России и США Пушков высказался в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Сенатор добавил, что обещание начать в отношении Российской Федерации экономические мероприятия запретительного характера вместо предоставления Москве «гарантий безопасности», которые требует Кремль от Запада, — верное средство для срыва переговорного процесса.

Напомним, что ряд дипломатом и сотрудников в сфере нацбезопасности США потребовали от американского лидера Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон введет против России за нападение на Украинское государство.

Дипломаты не сомневаются, что в перечень необходимо включить самые болезненные для РФ меры, чтобы в Кремле понимали, с каким риском они могут столкнуться из-за своей агрессии в отношении Украины.

Ранее Байден лично предупредил Путина о том, что Российской Федерации придется дорого заплатить за войну с Украиной. В случае нападения России на соседнюю страну, США введут против Москвы санкции и увеличат свое военное присутствие в ЕС.