Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Диалог.UA».

СМИ Казахстана сообщают о том, что сегодня, 5 января протестующие захватили аэропорт Алматы. Вылеты самолетов отмены, а сотрудников аэропорта начали экстренно эвакуировать.

Тем временем в Алматы, по данным СМИ, направлялся российский борт Ту-214. Однако приземлится там он не смог, так как аэропорт взяли под контроль протестующие. Российскому самолету пришлось сменить курс. По данным СМИ, российский самолет находится в воздушном пространстве Узбекистана.

С какой целью российский самолет летел в Алматы пока неизвестно. Однако в СМИ уже появились некоторые версии.

При этом российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в своем Telegram-канале пишет, что российский самолет летел в Алматы для того, чтобы эвакуировать важных персон. Белковский считает, что это могли быть члены семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева или, возможно, забрать хотели его самого.

В любом случае, как подытожил Белковский, захват аэропорта сорвал планы российского борта.

Стоить добавить, что на фоне протестов в стране отключили Интернет.