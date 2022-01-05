Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.



Сообщается, по всему Казахстане перестала работать «мировая паутина» и голосовая связь. Кроме этого, не работает и мобильный интернет.



Согласно данным СМИ, интернет был отключен интернет-провайдером «Казахтелеком». Интернет в стране упал до нуля.



Примечательно, что переборы с интернетом, в поглощенным протестами Казахстане, начались ещё накануне вечером, 4 января. Уже в среду, 5 января, интернет пропал полностью.



Сперва в Казахстане прекратили работу сайты местных СМИ. В частности, на ряд казахских сайтов не могли зайти заграничные пользователи.



Кроме этого, из-за массовых протестов прекращают работу и местные телеканалы. В частности, речь идет о телеканале «КТК», который принадлежит экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.



По информации гендиректора телеканала, им поступило сообщение, что телецентр будет обесточен и надо срочно покинуть здание. После того, как все сотрудники покинули телецентр, его действительно оставили без электричества и канал прекратил вещание.

К стати, ранне украинцев призвали не приезжать в Казахстан, пока там идут протесты.