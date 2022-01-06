Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале Белковский начал издали. По его словам, власти Российской Федерации повсюду распространяют информацию, что зачинщиком акции протестов есть сам же президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Медиа, которые напрямую подчиняются Кремлю, говорят о том, что именно Токаев поддерживает акции протеста. Его цель – это окончательное избавление от Нурсултана Назарбаева вместе с его ненавистной семьей», — сказал Белковский.

Более того, он заявил, что большая часть казахов поддерживает всецело эту идею. Затем он сослался на то, что Кремль ищет повода, чтобы спасти Назарбаева, который все еще остается другом для Путина в психологическом формате.

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