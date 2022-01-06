Как информирует «НБН» со ссылкой на «Vласть», протесты в Алматы продолжаются. Более того, в некоторых районах города наблюдается весьма сложная ситуация – слышны взрывы и выстрелы.В материале говорится:

«Периодически в городе можно услышать выстрелы и взрывы. Это наблюдается в Золотом квадрате, Каменке, Новой площади, на улице Момышулы, а также микрорайоне Тастак».

В свой черед, как информирует корреспондент издания, взрывы и выстрелы слышны «на улице Гоголя, что между улицей Наурызбай батыра, а также проспектом Достык, в Алматы».

Сложная ситуация на территории Казахстана продолжается уже несколько дней. В некоторых регионах протесты уже утихают. Но в городе Алматы ситуация, вероятно, наиболее сложная.

В пресс-службе МВД сообщали о том, что во время масштабных протестов были задержаны около трех тысяч активистов. Не обошлось и без летальных потерь в рядах силовиков. Согласно данным ведомства, в противостояниях погибли восемнадцать правоохранителей.