Как информирует «НБН», ссылаясь на трансляцию выступления Столтенберга, руководитель организации отреагировал на увеличение количества военного контингента Российской Федерации вокруг украинского государства следующими словами:

«Военнослужащие Российской Федерации и дальше продолжают собственное наращивание у границ с Украиной. Мы видим артиллерийские орудия, а также войска. Также мы замечаем, что там есть приборы для ведения электронной борьбы. В это же время мы видим, что Россия не согласна с нашими условиями. И если все это совместить, то можно прийти к выводу, что над Европой нависла угроза нового военного конфликта».

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса добавил, что для того, чтобы предотвратить новую агрессию на европейской земле, с Россией нужно садиться за переговорный стол.

Касательно переговоров по Украине, то президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал проведение встречи в нормандском формате. По его словам, такое мероприятие должно состояться уже в ближайшие несколько недель.