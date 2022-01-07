Как информирует «НБН» со ссылкой на государственный канал Казахстана «Хабар 24», стало известно о количестве убитых силовиками гражданских во время стычек в акциях протестов. Примечательно, что на телевидении их называют «вооруженными преступниками».

Так, телевидение Казахстана информирует о 26 убитых. На гостелеканале этих людей называют «вооруженными преступниками». Также известно о восемнадцати раненных. Согласно новым данным, уже более трех тысяч человек были задержаны.

Ссылаясь на Министерство внутренних дел страны, государственный телеканал сообщил:

«Задержано более трех тысяч человек. Были убиты двадцать шесть преступников, которые имели при себе оружие. Еще восемнадцать преступников получили ранения. Такую информацию предоставили в МВД».

Как известно, в некоторых регионах Казахстана ситуация уже более-менее стабилизировалась. Но есть города, где протесты по-прежнему продолжаются. Особенно сложной ситуация наблюдается в Алматы.