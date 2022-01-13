Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Действия ОКДБ президент РФ похвалил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу:

«Пора уже возвращаться домой. Свое задание мы выполнили», — отметил хозяин Кремля.

Он добавил, что силы ОДКБ смогли взять под охрану все «жизненно важные объекты» Казахстана и объекты инфраструктуры. Кроме этого, ОДКБ освободили немало казахских военных и сил правопорядка, для проведения необходимых операций внутри страны, уточнил Путин:

«Очень важен тот факт, что операция прошла быстро. Здесь весомую роль сыграла наша военно-транспортная авиация. Это очевидно. Мы смогли оперативно сконцентрировать все наши силы и ресурсы».

Владимир Путины подытожил, что благодаря помощи ОДКБ в Казахстане возобновили порядок и страна в спокойном режиме может заниматься своими делами.

Как известно, ранее мы писали, что Путин на заседании ОДКБ забыл имя президента Казахстана.