Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу российского оппозиционного политика.

Последние две недели 81-летний экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пропал из публичного пространства. В СМИ время от времени появляется разная информация о вероятном местонахождении первого президента Казахстана. Звучали версии, что он находится в России, а, возможно, и в Китае. Появлялись даже слухи о его смерти.

В свою очередь российский оппозиционный политик Альфред Кох считает, что Назарбаева надо искать там, где его видели последний раз. Он напомнил, что последний раз бывший лидер Казахстана был замечен в российском Санкт-Петербурге 28 декабря.

Кох предполагает, что казахстанский политик мог остаться в этом городе на празднование Нового года. А затем, когда в Казахстане утром 2 января начались протесты, он решил не возвращаться на Родину.

При этом Кох считает, что нахождение первого президента Казахстана в Санкт-Петербурге может быть выгодно и нынешнему президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву и российскому президенту Владимиру Путину.

«Так и Путину, и Токаеву спокойнее», — подытожил Кох.

К слову, во время протестов в Казахстане протестующие сносили памятники Назарбаеву.