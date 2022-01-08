Как информирует «НБН», в материале Shanghai Daily отмечается, что на территории международного аэропорта Сяошань, что в городе Ханчжоу, перед самым взлетом загорелся самолет, который занимается перевозом груза. После того, как удалось потушить пожар – воздушное судно разломилось пополам.

В сообщении ресурса говорится, что пожар произошел в салоне самолета, когда судно уже начало движение. После того, как начался пожар, самолет тут же остановился. Из него срочно эвакуировали восемь членов экипажа.

Выяснилось, что транспортное воздушное судно принадлежит авиационной компании из Российской Федерации «Авиастар-ТУ».

В свою очередь средства массовой информации России уточнили, что на борту самолета во время инцидента находилось два десятка тонн груза. Но в СМИ не уточнили, о каком именно грузе идет речь. После того, как пожарным удалось справиться с возгоранием, воздушное судно разломилось на две части.

A cargo plane caught fire at #Hangzhou Xiaoshan International Airport at 4:40am today. The fire happened in the cabin when the plane was taxiing. 8 crew members were rescued from the plane. pic.twitter.com/sW31etaWoX — Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 8, 2022

Согласно данным китайской прессы, самолет должен был лететь на территорию Новосибирска (Россия). Местные чиновники сейчас занимаются установлением причин возникновения пожара.

Стоит отметить, что за последнее время это не первый инцидент с российским самолетом. В частности, не так давно в небе над Крымом самолету «Аэрофлота» пришлось внезапно изменить свой курс, чтобы избежать столкновения с американским воздушным судном.