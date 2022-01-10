Об этой информации сообщил телеграм-канал «За державу обидно…», передает «НБН».

«Наблюдается интригующая эволюция того, как борются с майданами в странах СНГ. В Украине бывший лидер попросту решил сбежать, испугавшись давать жесткий приказ о подавлении митингов. В Беларуси Майдан был подавлен с помощью сотрудников МВД, притом было это жестко. В Казахстане президент и вовсе дает указание тупо убивать всех на митинге. Похоже, майданов уже больше не будет в СНГ, если брать это столетие», — сообщил источник в начале.

Затем же автор задумался, что же будет в следующий раз, если в одной из стран СНГ вспыхнет митинг или революция. По его словам, опыт Республики Беларусь и Казахстана показал жесткость, а то и даже жестокость в подавлении митинга. Притом чем дальше идет время с годовщины Революции достоинства в Украине, тем жестче подавляются митинги в других странах развалившегося СССР.

До этого упоминалось, что политолог назвал неожиданное имя главного лидера оппозиции в Украине: подробности.