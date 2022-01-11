Об этом сообщает «НБН».

Приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» опубликовал весьма необычное фото белорусского диктатора. На снимке нелегитимный президент РБ запечатлен во время работы в кабинете. Он изучает какие-то документы за столом в толстовке с надписью: «Никакой чрезвычайщыны – раздевайся и работай». На столе диктатора спит маленький пушистый белый собачка.

Фото — Телеграм-канал «Пул первого».

Обновленный имидж белорусского диктатора прокомментировал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он предполагает, что этот политтехнологический трюк может быть связан с тем, что Лукашенко сделал для себя определенные выводы после событий в Казахстане – он боится повторить судьбу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«67-летний Лукашенко посмотрел на судьбу 81-летнего Назарбаева, который был при власти фактически 31 год, оценил свои 27 лет при власти – и решил, что его спасет только резкое омоложение и более гламурный образ… Думаете, поможет?», — пишет в своем Telegram-канале Голобуцкий.

Стоить отметить, что ранее Лукашенко пугал Европу перекрытием газа.