Об этом пишет «НБН» ссылаясь на The Washington Post.



По данным издания, новый пакет санкции против России будет задействован в том случае, если Кремль решится вторгнуться в Украину. Новый пакет санкций, в частности, предусматривает и ограничения лично против президента РФ Владимира Путина.



Кроме этого, санкции коснутся высокопоставленных российских чиновников, военных, российских финансовых учреждений и системы международных платежей Swift.



Пишут, что данное санкционное предложение поступило от Роберта Менендеса — главы сенатского комитета по международным отношениям. Он считает, что такие предупреждения должны дать понять Москве, что нельзя рушить свою экономику и ставить под угрозу жизни своих граждан, ради того, чтобы изменить карту Европы.



Примечательно, что и в Белом доме якобы поддержали предложенный пакет санкций. Соответствующий законопроект о новых санкциях должны обнародовать сегодня, а проголосовать за него — в ближайшее время.

Стоит отметить, что до этого в США заявили о готовности остановить «Северный поток-2» в случае агрессии РФ против Украины.