Об этом пишет «Европейская правда» ссылаясь на брифинг Нуланд в Госдепе, пишет «НБН«.



По словам американской чиновницы, если Кремль решится на вторжение в Украину, то Вашингтон и Берлин заблокируют поставки через скандальный трубопровод. Более того, как уверяет Нуланд, страны уже приняли меры, чтобы отложить запуск «Северного потока-2»:



«На сегодня мы продолжаем работу с немецкими союзниками и ЕС, чтобы придержать введение в эксплуатацию данного трубопровода. Новое правительство ФРГ делает большие шаги в этом вопросе. И этот вопрос дополнительно подчеркивается теми обязанностями, которые давало предыдущее немецкое правительство по газопроводу, в случае новой российской агрессии против Украины».



Спикер Госдепа США Нед Прайс, в свою очередь, напомнил, что в июле прошлого года Вашингтон и Берлин обязались действовать решительно в случае вторжения России в Украину:



«Пока что газ не идет через «Северный поток-2″. Заявления были разные, в том числе, МИД ФРГ обещал, что в случае военной агрессии России эксплуатация газопровода будет остановлена».

Кстати, в России опасаются, что сертификация «Северного потока-2» так и не состоится.