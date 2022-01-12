Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале политолог сказал, что возможность войны невероятных масштабов быстро возросла после последних переговоров Москвы и Вашингтона по поводу требований к НАТО.

«Война становится все более вероятной, поскольку нашему дорогому лидеру Российской Федерации Владимиру Путину сейчас нужно доказать всем, что он четкий пацан, а не слабовольный гей, отступивший перед натиском американцев»,— объяснил политолог.

В конце Соловей выразил уверенность, что во время переговоров к российской стороне отнеслись не совсем почтительно. По его словам, американцы изрядно поиздевались над своими российскими оппонентами.

До этого было сделано заявление, что Путин выстроил жесткие планы по Украине на 2024 год: инсайдер рассказал, о чем начали говорить в РФ.