Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет «ТСН«, сообщает «НБН«.

Так, по словам Дмитрия Пескова, если Белый дом и правда решится ввести санкции против российской власти и президента, то Москва будет готова дать «адекватный ответ». Как уточнил Песков, такой шаг Вашингтона они будут расценивать как «разрыв отношений»:

«Новый законопроект о санкциях против России — это попытка надавить на нас. Априори он безумный, так как речь идет о санкциях, которые равны разрыву отношений. По-другому формулировать это нельзя… Санкции против президента России — это внеграничный шаг, который, повторюсь, можно сравнить только с разрывом отношений между странами».

Пресс-секретарь Путина добавил, что в Кремле крайне негативно относятся к новому пакету санкций, особенно — на фоне нынешних переговоров сторон:

«И новые санкции точно не помогут дальнейшему поиску разрешения ситуаций и формирования конструктивной атмосферы во время переговоров».

Как известно, накануне в СМИ появилась новость о том, что Сенат США подготовил новый пакет санкций против России и лично против Путина, в случае вторжения РФ в Украину.