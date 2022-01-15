О переброске российского оружия «Искандер» стало известно во вторник, 11 января, из Twitter-аккаунта экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова. Он опубликовал кадры транспортировки военной техники и вооружения армии РФ, сделанные на железной дороге на Дальнем Востоке.

Специалисты расследовательной группы Conflict Intelligence Team опознали, что под накрытием из брезента находятся «Искандеры», а также транспортно-заряжающие машины 9Т250-1, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Подобные кадры запечатлели и в Свердловской области. Видео появилось в соцсети TikTok в четверг, 13 января. Пользователи Сети заметили КУНГи на трехосных шасси КАМАЗ. Также автор видео запечатлел автопоезда с седельными тягачами КАМАЗ-44108 и бортовыми полуприцепами.

«Куда везут?» — поинтересовался автор ролика в TikTok.

Вскоре был опубликовано еще одно видео в TikTok, из которого стало известно, что уже четвертый день военная техника транспортируется с Дальнего Востока к западным границам Российской Федерации.

На этих кадрах специалисты CIT увидели ОТРК или ТЗМ, однако смогли рассмотреть автопоезда, в которых, вероятно перевозят ракеты для «Искандеров» и трехосные кунги.

По данным разведывательной группы, составы с вооружением отправились на запад страны со станции «Дивизионная» в Улан-Удэ и со станции «Биробиджан 2».

Напомним, что вблизи границ Украины российское руководство в ноябре прошлого года устроило военные учения армии РФ. По окончанию учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав, оставив боевые машины, танки и ОТРК «Искандер» рядом с украинской границей.