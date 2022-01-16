Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Расмуссен написал, что власти украинского государства должны поддерживать верховенство права. Однако в случае с Порошенко необходимо делать некоторые исключения во благо внутриполитической ситуации Украины.

Так, экс-генеральный секретарь НАТО написал:

«Киеву необходимо поддерживать верховенство права. Но не стоит поддаваться попыткам применять его в отношении таких оппонентов в политической сфере, как Петр Алексеевич Порошенко».

Согласно словам Расмуссена, отказаться от расследований преступлений, которые совершил пятый президент Украины, а также рассмотрения дела в отношении него в судебном порядке нужно для того, чтобы на территории Украины царствовало «внутреннее единство, а также сила».

Из сообщения бывшего генерального секретаря Альянса следует, что даже в случае объединения «свободного мира» ради защиты украинского государства, сделать в таком случае для страны вряд ли что получится.

Сам же Петр Алексеевич ранее уже заявлял, что он намерен явиться в Печерский суд Киева, где будет проходить слушание по его делу относительно избрания меры пресечения.