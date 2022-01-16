Как информирует «НБН», российский пропагандист Александр Сладков в своем телеграм-канале прокомментировал такое решение Украины. В частности, он заявил, что такими действиями Киев реально уложил Российскую Федерацию «на лопатки».

Сладков отметил, что такого рода действия со стороны Украины являются «весьма болезненной атакой» для Москвы. Более того, он добавил, что на такие шаги украинского государства нельзя «ответить ракетой».

На принятое решение Украины о запрете русского языка в СМИ, по словам пропагандиста, даже нельзя ответить дополнительными «украинскими» квотами в российские ВУЗы. А если рассматривать вариант с жалобами в ЕСПЧ, то их должны писать исключительно русскоязычные украинцы, но не россияне.

Цитата из заявления Сладкова:

«Вот если рассматривать эту тему, то Киев нас буквально показательно положил на лопатки. Конечно же, мы бы могли лежать на татами с видом скуки, типа, ничего вовсе с нами и не происходит… Ответить мы бы могли только дополнительной блокадой. Не давать ни газа Украине, ни товаров, ни людей не пропускать. И до тех пор, пока они не отменят эти нововведения».

Насколько известно, ситуация между Украиной и Россией сейчас особенно обостренная, ведь государство-оккупант стянуло к границам Украины огромное количество войск и военной техники. В частности, происходящую ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков.