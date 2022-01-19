В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки не исключают, что российское руководство может прибегнуть к размещению ядерного вооружения на белорусской территории.

Сейчас в Беларусь Кремль перебросил свои подразделения для военных учений. В Госдепе обеспокоены ситуацией, поскольку Вашингтон предполагает, что Москва может использовать эти силы для нападения на украинскую территорию, сообщает «НБН».

Журналистка Fox News Жакки Генрих в своем Twitter пишет, ссылаясь на высокопоставленных представителей Госдепа, что в ведомстве встревожены тем, что российский агрессор «движется» в сторону Белорусского государства. Чиновники сообщили Генрих, что существует вероятность расположения российского ядерного вооружения на белорусской территории.

На фоне этого стоит вспомнить о том, что американская разведка высказалась о возможностях Москвы сфабриковать поводы для атаки на Украинское государство. Для этой цели Кремль может произвести спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Также существует предположение, что российское руководство для этой цели может осуществить химическую атаку у Славянска.