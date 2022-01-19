Данная информация представлена военнослужащим в Телеграме, передает «НБН».

«Если Москва начнет вторжение в Украину, то НАТО вместе с союзниками, помимо введения санкционных мер против Российской Федерации, еще и помогут украинцам в реализации их права на оборону собственных земель», — процитировал Столтенберга «Штирлиц».

Затем он добавил, что Столтенберг сказал вышеупомянутое во время брифинга с немецким канцлером Олафом Шольцем.

При этом неизвестно, что имел в виду ключевой представитель НАТО, когда говорил о реализации права Украины на самозащиту. Авторитетные эксперты пока ничего не сказали по этому поводу, хотя в соцсетях уже начались бурные обсуждения.

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