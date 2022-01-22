Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу комитета палаты представителей США, в орган был внесен очередной документ, предосматривающий санкции против России. Документ был разработан представителем международного комитета палаты, демократом Грегори Миксом.

Согласно имеющемуся документу, в случае дальнейшего вторжения России на территорию Украины санкции будут введены против газопровода «Северный поток — 2», государственного долга Российской Федерации, лично главы Кремля Путина, минимум в отношении 3-х финансовых организаций, а также добывающей индустрии, и некоторых других представителей страны.

В заявлении пресс-службы говорится:

«Конгрессмен Грегори В. Микс, двадцать первого января, представил закон, согласно которому Россия будет наказана. Документ заставит Кремль столкнуться с экономическими и другими последствиями, если Москва и дальше продолжит свое вторжение на территорию украинского государства, или же будет подрывать суверенитет страны».

Стоит отметить, что немного ранее перед этим американский журналист назвал дату начала эвакуации из Украины семей дипломатов США.