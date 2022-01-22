Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение журналиста в социальной сети «Твиттер», члены семей американских дипломатов, которые находятся в Украине, уже в самое ближайшее время должны быть эвакуированы из нашей страны. При этом Томлинсон ссылается на источники среди чиновников США.

Цитата из сообщения журналиста:

«В Государственном департаменте США предписывают семьям сотрудников американского посольства на территории Украины начать эвакуироваться из государства уже в понедельник, двадцать четвертого января».

О вероятной эвакуации из украинского государства семей дипломатов Соединенных Штатов Америки на фоне угрозы Российской Федерации раньше также уже сообщали и другие СМИ.

В свою очередь авторитетное американское издание CNN сообщало, что Вашингтон уже проинформировал Киев относительно вероятного начала эвакуации родственников дипломатов, которые проживают на территории Украины.