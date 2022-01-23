Как информирует «НБН» со ссылкой на Bild, в отставку уходит командующий Военно-морскими силами ФРГ, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который накануне спровоцировал дипломатический скандал собственным заявлением относительно того, что Крым никогда уже не будет украинским, а также том, что ни Украину, ни Грузию нельзя принимать в состав НАТО.

Для Шенбаха последствиями всего этого стало лишение его должности. Немецкое издание пишет, что Шенбах уде подал заявление о своей отставке. А глава оборонного ведомства Германии дала добро на это.

Из территории Германии буквально вчера поступила еще одна не очень радостная для Украины новость. Речь идет о том, что в Берлине отказались поставлять Киеву летальное оружие на фоне российской агрессии.