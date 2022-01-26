Об этом Андрей Караулов сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает «НБН».

Российский журналист и телеведущий считает, что после Путина пост президента РФ может занять нынешний премьер-министр РФ – Михаил Мишустин. Но, по словам журналиста, хозяин Кремля якобы до сих пор не видит в Мишустине преемника.

«Он не видит в Мишустине, твердо не видит до сих пор преемника. Но Мишустин, если его не убьют за год-полтора, станет президентом РФ», — сказал журналист.

Российский журналист добавил, что все может пойти не по плану, если, например, в РФ начнутся массовые протесты.

«Вот Казахстан показал, как бывает», — отметил Караулов.

Украинский коллега Караулова – Дмитрий Гордон уточнил у него:

«То есть вы даете Путину год-полтора?».

Тот ответил следующее:

«Это не я, а история и Бог».

Стоить отметить, что ранее политолог, историк Валерий Соловей заявлял, что Путин может уйти с поста президента из-за якобы проблем со здоровьем, а его преемником может стать Михаил Мишустин. При этом среди политических экспертов немало тех, кто скептически относятся к подобным прогнозам.

К слову, ранее на улицах Москвы провели опрос – журналисты спросили у россиян, когда, по их мнению, Путин уйдет на пенсию. Прозвучали разные ответы, много опрошенных выступают за сменяемость власти в России.