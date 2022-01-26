Об этом сообщает «НБН».

Российские журналисты проекта «Что делать?» поинтересовались у россиян, когда, по их мнению, хозяин Кремля Путин уйдет на пенсию. Опрос журналисты провели на улицах Москвы и опубликовали соответствующее видео на своем YouTube-канале.

«Думаю, что никогда», — отвечает мужчина. «Мне кажется, что когда ему будет 90… Вообще никогда», — с улыбкой отвечает молодо парень.

Кроме того, парень добавил, что стране нужна сменяемость власти.

«Соловей (российский политолог Валерий Соловей, — ред.) говорил, что в 2022 году по болезни уйдет. Говорят, что он болеет», — ответил житель Москвы.

«Это надо только у него спрашивать», — ответила женщина. «М до этого доживем», — отвечает группа молодых людей. «Только Бог знает», — ответил еще один россиянин, добавив, что стране нужна сменяемость власти. «Надо, чтобы он завтра ушел», — ответил мужчина. «Мне кажется, что никогда», — сказала женщина.

Среди опрошенных встречались и те, которые заявляли, что не хотят, чтобы Путин уходил, однако таких меньшинство.

Ответы россиян вызвали обсуждения среди пользователей YouTube. Они пишут, что уровень поддержки Путина среди молодежи очень низкий, но еще сохраняется поддержка его среди старшего поколения, которое живет «вчерашним днем».

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