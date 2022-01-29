Экскурсовод Маргарита Николаева сообщила, что президент РФ участвовал в мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище. Именно в этом месте похоронено множество военных Второй мировой войны. Кроме того, здесь покоится брат главы Кремля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на BBC.

В связи с пандемией коронавируса были введены карантинные меры и возле мемориала: людям пришлось долгое время ожидать начала мероприятия за ограждением, несмотря на морозную погоду и сильный снег. На входе заклеили камеры и поставили металлоискатели.

Россиянка добавила, что на крыше второго павильона расположились снайперы. Кроме того, за полчаса до приезда главы государства, на спецмашине приехали люди, которые тщательно продезинфицировали сугробы.

Странности не закончились только обработкой снега. По словам экскурсовода, люди, которые несли венок и букет для возложения к мемориалу президентом, прибыли на отдельной машине. Что примечательно, к ним никто не подходил, кроме главы Кремля.

Напомним, что Путин попал в конфуз на рождественском богослужении. В Сети обратили внимание на странное поведение российского президента в здании полупустого храма.