Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», в Европе одна из стран объявила об отмене коронавирусных ограничений.

Итак, первой страной в Европейском Союзе, которая объявила о таких шагах, стала Дания. Известно, что в этом государстве с первого февраля 2022 года отменяется обязательное ношение защитных масок. Также в стране не будут больше закрывать бары, запрещать массовые скопления людей и тому подобное. К такому результату власти страны пришли благодаря высокому уровню вакцинации населения страны.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявил:

«Милости просим в ту жизнь, какой мы ее знали до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19».

Касательно ситуации с коронавирусом в Украине и мире, то ранее сегодня мы публиковали подробную статистику по COVID-19.