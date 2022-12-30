Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшем будущем встречи со СМИ главы государства, который отменил ежегодную итоговую пресс-конференцию, не будут такими же, как раньше, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Объясняя, почему Путин «прячется» от прессы, представитель Кремля сослался на пандемию коронавируса.

«Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа», — сказал пресс-секретарь главы РФ.

По словам спикера президента-агрессора, всех, кто отвечает за безопасность и здоровье руководителя государства, уроки пандемии обязывают принимать меры предосторожности.

«Говорить, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — Не будет», — заявил Песков.

Представитель Кремля заверил, что якобы в более свободном режиме Путин будет общаться, когда «эпидемиологические волны будут уходить в нижнюю точку».

Отметим, что пресса регулярно обсуждает здоровье российского президента. В очередной раз СМИ заговорили о болезни диктатора после его поездки по Крымскому мосту.