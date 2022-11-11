В интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур президент выразил уверенность в том, что Российская Федерация преследует единственную цель в войне против Украины – государство-агрессор хочет уничтожить независимость нашей страны, информирует «НБН».

По словам главы государства, другой задачи у россиян нет, поэтому Украине, которая уже показала всему миру возможности своих сил, важно получить гарантии безопасности.

Лидер нации сравнил вооруженную агрессию РФ в отношении украинцев с пандемией COVID-19. Зеленский отметил, что, когда эпидемия коронавирусной инфекции вспыхнула во всех странах, люди не знали, что с этим делать, однако вскоре были созданы препараты для прививок против ковида.

Подобная ситуация сложилась в Украине после начала полномасштабной войны с россиянами, однако сейчас уже известна «вакцина» против ударов путинских захватчиков.

Ранее президент рассказал о потерях «второй армии мира» в ходе боевых действий в Украине после 24 февраля.