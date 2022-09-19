Как сообщает «НБН», такое заявление он сделал в интервью CBS, передает Politico.

Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим… но пандемия окончена. Если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме

— сказал Байден.

Два источника Politico в Белом доме заявили, что высказывания о пандемии не было в списке заявлений, которые заранее планировалось сделать в этом интервью.

За последний месяц в США в среднем каждый день выявляли более 60 тысяч новых случаев ковида, умирали от этого заболевания почти 400 человек ежедневно. С начала пандемии коронавирусом заразились 95 миллионов жителей США, более миллиона умерли.

Во всем мире за последние 28 дней выявили почти 16 миллионов случаев коронавируса, 54 тысяч пациентов умерли. С начала пандемии заболели более 600 миллионов человек, более шести миллионов умерли.

В то же время, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 14 сентября заявил, что на предыдущей неделе статистика по новым случаям ковида была самой низкой с марта 2020 года. Однако, по его словам, пандемия еще не окончена, но «конец уже близок».

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