В частности, как пишет «НБН», руководитель российского МИДа Лавров, которого процитировало информагентство «Интерфакс», озвучил новую версию, по которой якобы Киев не может вступить в НАТО.

В сообщении говорится, что по словам Лаврова Украина к этому попросту не готова. Кроме того, если вступление таки произойдет то, как добавил министр, это очень сильно подорвет отношения России и Запада.

Глава российской дипломатии добавил, что если Украина вступит в НАТО, то все члены организации встанут на защиту Киева, что вовсе не устраивает Москву.

Цитата из заявления главы МИД России:

«Постоянно получается так, что линия, которую НАТО должна оборонять, сдвигается все более на Восток. И уже сейчас они подобрались вплотную к Украине, и хотят забрать туда это государство. Но и так всем понятно, что Украина точно не готова к этому, и уж тем более, никакого вклада эта страна туда не сделает».

Как изветно, ранее в МИД Украины отреагировали на решение Путина запустить процесс социальных выплат для жителей Донбасса.